مصطفى حسني لأبناء الشهداء: أبائكم واجهوا أهل الشر لتظل دولتنا قوية ومستقرة

شارك الداعية الإسلامي مصطفى حسني في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتحدث مصطفى حسني مع أبناء الشهداء، قائلا: «أنتو عارفين إحنا متجمعين النهادرة إزاي وليه؟، إحنا متجمعين علشان إحنا عندنا دولة قوية راسخة وآمنة ولكن ده كان ليه تمن، واللي دفع التمن كان بابا وماما، لما الجو بيمطر كلنا بنستخبى من المية، ولكن بابا كان بيخش بصدره لما الدنيا بتمطر رصاص وقذائف، علشان يواجه أهل الشر اللي كانو عاوزين يهدو كيان البلد دي، وجايين النهاردة علشان نقول شكرا».

وأضاف متحدثا لابنة إحدى شهداء الفرق الطبية التي وافتها المنية خلال فترة فيروس كورونا: «إحنا كنا بنستخبى أيام كورونا من أهلنا علشان محدش يعدينا، بس إنتي ماما كانت بتسهر جنب العيان علشان تطمن عليه، وكام واحد ربنا شفاه على إيد ماما ورجع يعيش جنب أهله وأحبابه، وإنتي ماما راحت عاشت عند ربنا وسط الأنبياء».