شقيق الشهيد العقيد محمد هارون: مكالمة الرئيس السيسي لأخي كانت أسعد لحظات حياته

قال شقيق الشهيد العقيد محمد هارون، إنّ شقيقه كان جريئا للغاية، لدرجة أنّ الإرهابين كانوا يذيعوا في أجهزتهم بينهم وبين بعض «اشرد.. اشرد.. دورية أبو هارون مشرقة ومغربة».

وأضاف شقيق الشهيد، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: «أشد اللحظات سعادة بالنسبة لمحمد حين اتصل به الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قال له يا فندم تأكد أنّ هناك أشخاص باعت سيناء ونحن نشتريها مرة أخرى بأرواحنا ودمائنا».

وتابع: «أخي قال عن مكالمة الرئيس السيسي له، إنّه شعر أنّه يحدّث والده وليس القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وأكمل أنّ أكثر شيء أثر في الجميع هي وصيته التي كتبها، قائلا: «عند موتي عجلوا بدفني عسى ربي أن يرحمني، وإن كان أخي أحمد إبراهيم هارون قريبا مني فليصل هو صلاة الجنازة لأنه سيكون أكثر الناس ألما وحزنا، وفي هذه اللحظة أنا سأكون في أمس الحاجة إلى الدعاء عسى ربي أن يرحمني».