كلمات مؤثرة من أبناء الشهداء أمام الرئيس السيسي: «هنبني سيناء ونعمرها»

أكد الطفل آدم نجل الرقيب أول شهيد إيهاب فتحي أن والده استشهد في أثناء محاربة الإرهاب بسيناء متمنيًا أن يكون بطلا مثله، وذلك في كلمته خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، التي نقلتها قناة إكسترا نيوز.

وقالت الطفلة خديجة صبري ابنة الطبيبة الشهيدة فاطمة محمد التي ارتقت في أثناء أداء واجبها بمستشفى أبو النمرس المركزي لمجابهة جائحة كورونا: «ماما الدكتورة فاطمة راحت عند ربنا وهي تعالج الناس من فيروس كورونا، وإن شاء الله هطلع دكتورة زي ماما».

الإصابة مرتين في سيناء

الطفل محمد نجل الشهيد عقيد أحمد عبدالمحسن، قال إن والده أصيب مرتين وصمم على العودة لسيناء من أجل محاربة الإرهاب حتى يعيش المصريون في أمان وهناك لقي ربه، مؤكدًا: «إن شاء الله هرفع اسمك يا بابا».

الحرب على الإرهاب في سيناء

وقالت الطفلة ليان ابنة مقدم شرطة شهيد عبدالرحمن عادل عبدالرحمن، إن والدهااأستشهد أثناء مطاردة إرهابيين: «أنا دايما فخورة بيك يا بابا».

وأكد عمر ابن الشهيد أحمد عطا الله من رفح المصرية، أن جده أيضا استشهد في أثناء الحرب على الإرهاب في سيناء: «إن شاء الله هبنيها وأعمرها».