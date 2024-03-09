مصاب عمليات حربية أمام الرئيس السيسي: تعلمت من القوات المسلحة الانتصار على الانكسار

قال جندي مقاتل أحمد عصام، مصاب عمليات حربية بشمال سيناء، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمنسابة الاحتفال بيوم الشهيد، إنه جرى تكليفه بمهمة لمداهمة أحد العناصر الإرهابية، وحدثت له إصابة نتيجة انفجار عبوة ناسفة، ما أدى إلى بتر في رجله اليمنى فوق الركبة، وشبه شلل في الرجل اليسرى.

وأضاف: «من هنا جاءت نقطة التحول، إذ استطاعت المؤسسة العسكرية على تأهيلي نفسيا ورياضيا، كما وفرت لي الملاعب والألعاب الرياضية التي اختارها واتميز بها».

وتابع البطل: «مثلت مصر في المحافل الدولية، وأبرز ميدالية بها، هي كرة اليد لكراسي المتحركة، وهذه كانت ثاني عالم لكرة اليد، وتعلمت من القوات المسلحة الانتصار على الانكسار».