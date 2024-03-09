العميد ياسر وهبة يلقي قصيدة عن الشهداء: الأرض لا تنسى دم الفرسان

قال العميد ياسر وهبة، إنه من حقنا أن نحلم بدولة وقد عادت إليها سيرتها الأولى، ومن حقنا العبور بمصر على جسر التحديات والصعوبات لنصل بها بإذن الله إلى ما تصبو إليه.

وأضاف في كلمة له ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، التي نقلتها قناة «إكسترا نيوز»: «لكن، ليس من حقنا نسيان أصحاب الفضل الحقيقيين، شهداؤنا الأبرار الذين يجب أن يبقوا حاضرين في ذاكرتنا وألا تدون أسماؤهم أبدا في سجلات الغياب».

وألقى العميد ياسر وهبة أبيات شعر، مهديا إياها إلى كل شهيد من شهداء مصر:

هيهات يطويك الغياب .. وكلما مر الزمان يعيد ذكراك الزمان

سيمر فوق ثراك فجر حالم .. ويضيء قنديل وتزهر وردتان

وتمر أسراب الحمام وبينها .. صوت يرتل سورة الرحمن

سيظل معطفك الوفي مثابة.. للعابرين يفيض بالأحضان

وسيسألون وقد رأوا لك .. صورة شهباء عالقة على الجدران

وتجيب من أقصى المكان صبية .. هذا أبي هذا ملاك حل في إنسان

هذه بقايا عطره وسطور حب .. خطها لبلاده وروايتان

نم في ثرى مصر الذي أحببته.. وابدأ حياتك بين علياء الجنان

ما مات يوما من أحب بلاده.. فالأرض لا تنسى دم الفرسان

وواصل: «لقد تعلمنا داخل جيش مصر أن ننسب الفضل دائما لأهله حتى يزيدنا الله من فضله، الأبيات الشعرية التي ألقيتها الآن وجميع القصائد التي ألقيتها منذ ندوة أكتوبر 2021 وحتى الآن هي من نظم شاعر من ريف مصر، هذا الريف المليء بالمواهب الوطنية الجياشة من قرية بسيطة مثل قرانا التي تربينا بداخلنا، قريته اسمها منشاة منصور في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، إنه الشاعر الدكتور عطا نور فله كل التضحية والتقدير».