العميد ياسر وهبة: نشهد اليوم تخريج دفعة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية تزامنا مع نصر أكتوبر

قال العميد ياسر وهبة، مقدم حفل الكلية الحربية، إنه تزامنا مع ذكرى انتصارات أكتوبر العطرة، نشهد اليوم حفل تخريج دفعات جديدة من الضباط في الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، ليبقى علم مصر من جيل إلى جيل.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

50 عاما على النصر

وأضاف العميد ياسر وهبة، خلال تقديمه الحفل، «مضت 50 عاما على يوم تزينت فيه مصابيح السماء.. 50 عاما مرت على لحظة أشرقت فيها أرض مصر بنور ربها.. نصف قرن من الزمان ولى وما زالنا نتنفس عبير نصر أكتوبر المجيد».

وتابع بأن ذلك النصر الذي أفاء به المولى سبحانه وتعالى على أمة كانت أحوج ما تكون إليه، وشعب طال انتظاره ليوم الحسم وجيش نظر إلى الضفة الشرقية للقناة فوجد قطعة من جسد الوطن وقد غابت النضارة عن وجهها وانطفئ بها بريق الحياة فأقسم ألا يغمض له جفن أو يرتاح له بال حتى يعيدها مجددا إلى أحضان الوطن الأم.