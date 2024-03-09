من هو الرائد أحمد محمد شرف؟.. كرم السيسي اسمه في احتفالية يوم الشهيد

في التاسع عشر من شهر يونيو عام 2021، وبينما كانت إيمان شبل تلعب مع طفليها، تلقت نبأ استشهاد زوجها الرائد أحمد شرف، في أثناء مشاركته في العمليات بشمال سيناء، لتنقلب حياتها رأسًا على عقب في هذا اليوم، لكنها استجمعت قواها لتستطيع تربية طفليها: «أحمد وقت ما جه يخطبني قالي أنا هموت شهيد».

تكريم اسم الشهيد الرائد أحمد شرف

«شبل» تحدثت ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، المذاعة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قصة تعارفها مع زوجها الشهيد الراحل، قائلة: «كان نفسه يموت شهيد، وتاني يوم اسستشهاه جالي في الحلم وقالي طبطبي على بنتنا سجى، وخلي بالك منها وقوليلها بابا شهيد، أنا مش خايف عليهم أنا خايف عليكِ أنتِ، قولت له متخافش ربنا مش هيضيعنا».

قصة استشهاد الرائد أحمد محمد شرف

الشهيد الرائد أحمد محمد شرف، خريج دفعة 103 كلية حربية، وعمل في أماكن كثيرة آخرها الكتيبة 26 استطلاع في شمال سيناء، إلى أنّ استشهد في 19 يونيو عام 2021، في أثناء مشاركته في العمليات بشمال سيناء، وتزوج من المهندسة إيمان شبل ولديها طفلان هما سجي 7 سنوات، وحمزة 5 سنوات، وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اسمه أكثر من مرة، وفق حديث سابق لزوجته مع «الوطن»: «فخورة بتكريم اسم زوجي في الاحتفاليات المختلفة».

والد الشهيد الرائد أحمد محمد شرف، قال إنه كان يتوقع استشهاد ابنه: «وقت ما قالوا لي خبر استشهاده حمدت ربنا كثيرا، أحمد كان نفسه يستشهد وكان عنده موضوع الشهادة ده قوي جدا، وهو كان طيب ويستاهلها».

في عام 2022، شاركت إيمان شبل أرملة الراحل الشهيد الرائد أحمد محمد شرف، في احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أقامها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكريم لأسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة، مؤكدة فخرها بحضورها: «كنا مبسوطين وولادي حسوا إنهم مش وحدهم وكانت أجواء رائعة حسينا إننا كلنا عيلة واحدة»