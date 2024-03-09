والد الشهيد الرائد أحمد محمد شرف: حمدت الله على استشهاد ابني

قالت أرملة الشهيد الرائد أحمد محمد شرف، «في بداية تعارفنا في فترة الخطوبة، قال لي إنه سيموت شهيدا، وكان يسعى للشهادة، ويشعر أنه سيتركنا»، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، عبر فضائية «إكسترا نيوز».

وفي نفس الصدد، أضافت والدة الشهيد الرائد أحمد محمد شرف: «كنت في سجودي، بدعي ربنا أن يرفع شأنه».

بينما أكد والد الشهيد الرائد أحمد محمد شرف، على أنه كان يتوقع استشهاد ابنه، متابعا: «وقت ما قالوا لي خبر استشهاده حمدت ربنا كثيرا».