القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

بعث الفريق أول محمـد زكي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1445هــ جاء فيها:

الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة- يطيب لي أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى الوطن المفدى وشعب مصر العظيم بكل الخير والبركات.

وبهذه المناسبة يسعدني أن أنقل لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة لكم بهذا الشهر الكريم الذي تتجلى فيه أروع صور الإيمان وتحمل المشاق والتسلح بالصبر، مؤكدين تمسكهم بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك أمناء على المسئولية وأوفياء للمهام التي يحملون أمانتها لصون تراب هذا الوطن.

والله أدعو أن يحفظكم ويسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها.

وكل عام وأنتم بخير .،

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس الجمهورية بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئةالقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ،وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1445هــ .

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئةالقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ,وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة .