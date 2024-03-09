الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء في احتفالية «يوم الشهيد» (صور)

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من أسر الشهداء وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وجاءت قائمة التكريم كما يلي:

- اسم الشهيد البطل عميد أركان حرب خالد أحمد علاء الدين، الذي استشهد خلال تنفيذ مداهمة للتمشيط بقطاع الشيخ زويد، إذ تصدى البطل للعناصر التكفيرية، وخلال تبادل إطلاق النار أصيب البطل بطلق ناري أدى لاستشهاده وتسلم التكريم والدته ووالدة زوجته.

- اسم الشهيد البطل العقيد أركان حرب حازم إبراهيم عبدالقادر، والذي استشهد أثناء تنفيذ أعمال القتال في الشيخ زويد، وتمّ تبادل إطلاق النار بين القوة المداهمة والعناصر التكفيرية، وقضى البطل على العديد منهم وأًصيب بطلق ناري أدى لاستشهاده وتسلم التكريم أبناءه «هنا وجوانا وآدم».

- اسم الشهيد البطل المقدم محمد عبدالإله صالح، والذي استشهد خلال مداهمة البطل للعناصر التكفيرية بالمدرسة الثانوية الصناعية بالقنطرة شرق، إذ تمّ تبادل إطلاق النيران والقضاء عليهم، وخلال الاشتباكات أُصيب البطل بطلق ناري أدى لاستشهاده، وتسلم التكريم والدته وزوجته وابنته التي لم ترى والدها وشقيقه.

- اسم الشهيد البطل الرائد عبدالسلام محمد السيد حمادة، والذي استشهد خلال تنفيذ البطل دورية، وتفاجأ بمجموعة من التكفيريين واشتبك معهم بالنيران وتم القضاء على العديد منهم، وأثناء الاشتباك أُصيب البطل بطلق ناري أدى إلى استشهاده، وتسلم التكريم والدته وزوجته وأبناءه.

- اسم الشهيد البطل الرائد وائل محمد كمال صلاح، الذي استشهد خلال تنفيذه مداهمة لمنطقة جنوب مطار العريش وتبادل إطلاق النيران مع العناصر التكفيرية والقضاء عليهم وأصيب البطل بطلق ناري أدى لاستشهاده وتسلم التكريم والدته وشقيقه.

- اسم الشهيد البطل نقيب احتياط محمود أحمد علي النجدي، ففي أثناء قيام البطل بأعمال التأمين بكمين الصفا بالعريش تمّ تبادل النيران مع العناصر التكفيرية، وتم القضاء عليهم، وأُصيب البطل بطلق ناري أدى لاستشهاده وتسلم التكريم والده ووالدته وشقيقه.

- اسم الشهيد البطل نقيب أحمد عبدالله رزق، وفي أثناء تنفيذ البطل دورية للبحث والتفتيش برفح لمنع أعمال التسلل والتهريب، تمّ تبادل إطلاق النيران مع العناصر التكفيرية والقضاء على العديد منهم نتج عنهم إصابة البطل بطلق ناري أدى لاستشهاده، وتسلم التكريم والده ووالدته.

- اسم الشهيد البطل النقيب محمد هانئ محمد سعد لاشين، والذي استشهد خلال تنفيذ عملية نوعية بمنطقة الأبركين، وتمّ تبادل إطلاق النيران مع عدد من التكفيريين والقضاء على العديد منهم، وأصيب البطل بطلق ناري أدى لاستشهاده وتسلم التكريم والده ووالدته.

- اسم الشهيد البطل رقيب أسامة فراج محمد أحمد، والذي استشهد خلال مهاجمة مجموعة من العناصر التكفيرية خط كمائن البراكين، وتمّ تبادل النيران معهم والقضاء على العديد منهم، مما أدى لإصابة البطل واستشهاده وتسلم التكريم والدته وأشقائه.

- اسم الشهيد البطل رقيب عادل أحمد رمضان أحمد غيث، والذي استشهد أثناء استهداف العناصر التكفيرية لكمين كرم القواديس وتم تبادل لإطلاق النيران معهم والتصدي لهم وخلال تنفيذ المهمة أُصيب البطل بطلق ناري أدى لاستشهاده وتسلم التكريم والدته وشقيقتاه.

- اسم الشهيد البطل الجندي مينا مجدي عطية فانوس، والذي استشهد أثناء استهداف العناصر التكفيرية كمين بشمال سيناء، إذ تمّ تبادل لإطلاق النيران معهم والتصدي لهم ومنعهم من تنفيذ العملية، وخلال الاشتباك أُصيب البطل بطلق ناري أدى لاستشهاده، وتسلم التكريم والده ووالدته وشقيقه.

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