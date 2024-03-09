حي يرزق.. انفراد «الوطن» عن مذكرات سيد بسطاويسي يعرض في احتفالية يوم الشهيد

خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، عُرض الفيلم الوثائقي «حي يرزق»، الذي يتحدث عن مذكرات الجندي المصري سيد بسطويسي، والتي انفردت الوطن بنشر تفاصيلها، من خلال الكاتب الصحفي محمد الليثي.

وقال «الليثي» خلال الندوة التثقيفية إن البطل سيد بسطاويسي هو جندي موهوب، لديه بصيرة وفنان رسام ومؤلف للشعر، وحكى أيضًا تفاصيل قصته والمدونات التي كان يسجلها، قبل أن يستشهد داخل معركة المزرعة الصينية في حرب أكتوبر.

انفراد «الوطن» بقصة سيد بسطاويسي

كانت الوطن انفردت بقصة الشهيد سيد بسطاويسي، وما حدث معه منذ عام 1969 حتى عام 1973، مسجلاً جميع الأحداث اليومية التي حدثت تلك الفترة، وعثر «الليثي» على رسومات فنية مكتوبًا عليها «حفرتي الميدانية ومقبرتي»، ليتنبأ البطل المصري برحيله في حرب أكتوبر.

تحويل المذكرات إلى كتاب

وحول «الليثي» مذكرات سيد بسطاويسي إلى كتاب صدر بعنوان «مذكرات شهيد»، بعد أن ظلت تلك المذكرات في إسرائيل حوالي 44 عاماً بعد الحرب.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم عددًا من أسر شهداء القوات المسلحة، خلال الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، والتي كانت تحت عنوان «ويبقى الأثر»، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.