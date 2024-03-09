رئيس هيئة المعارض: نستهدف إقامة 9 معارض بالخارج خلال العام الجاري

أكد اللواء شريف المواردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، حرص الهيئة على التنسيق مع مختلف الجهات لإتاحة مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة، خاصة خدمات التسويق، والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.

معرض القاهرة الدولي في دورته الـ57

وقال «المواردي» في تصريحات صحفية، على هامش ختام معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024، في دورته الـ57، إن مشاركة العارضين من الشركات والمصانع يعمل على فتح آفاق تسويقية جديدة لأصحاب تلك المشروعات في الداخل والخارج، مما يساهم في تعزيز قدراتهم الإنتاجية على الاستمرار والنمو، ويزيد من قدرة مشروعاتهم على استيعاب المزيد من فرص العمل، وتعزيز فرص اقتحامهم الأسواق الخارجية، وتطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع احتياجات هذه الأسواق، ويزيد من قدرتها على التصدير.

إقامة 9 معارض خارجية خلال العام الجاري

وأوضح أن الهيئة تستهدف إقامة 9 معارض خارجية خلال العام الجاري 2024، للترويج للصادرات المصرية من مختلف المنتجات، ومستهدف إقامتها في عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية بنظام B2B أو B2C، وتشمل مشاركة الشركات من القطاعات الصناعية كافة، من مواد بناء وأغذية وأدوية.

وأشار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إلى أن الشركات المشاركة التي تتجاوز قيمة صادراتها 100 مليون دولار سنويا، ستحصل على دعم يصل إلى 60%، للمشاركة بتلك المعارض، أما الشركات التي يصل حجم صادراتها أقل من تلك القيمة فستحصل على دعم 80%.

جهود الحكومة في رفع معدل صادرات مصر

وتسعى الحكومة المصرية لرفع معدلات صادراتها 20% سنويا، خلال الفترة 2024_2030، لتحسين مواردها من النقد الأجنبي، بعد أزمة طاحنة من نقص العملة الصعبة نتيجة هروب رؤوس أموال أجنبية بقيمة 22 مليار دولار، شهدت انفراجة نسبيا بتوقيع اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة مع حكومة أبو ظبي، حصلت منه على سيولة دولارية عاجلة بقيمة 35 مليار دولار.

يذكر أن اللواء شريف المواردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، افتتح معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 29، في فبراير الماضي، بحضور محافظي القاهرة ودمياط، ووفدي الكويت وليبيا.