رئيس هيئة المعارض: نستهدف النهوض بالصناعة الوطنية.. وفتح أسواق جديدة

أكد اللواء شريف المواردى، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أن معرض القاهرة الدولى لهذا العام يأتى تحت اسم «EECA EXPO 2024»، ويختلف المعرض هذا العام عن الدورات السابقة، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بأكبر وأفضل الشركات فى الدعاية والإعلان والتسويق، كما أن هناك أكثر من 200 شركة متنوعة تشارك فى دورة المعرض هذا العام، المقامة على مساحة 16 ألف متر مربع.

وأضاف «المواردى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المعرض يضم هذا العام مجموعة متميزة من العارضين، مع توفير اهتمام خاص بالصناعات الحرفية والمنتجات اليدوية وشباب الصُناع، مشيراً إلى مشاركة الغرف التجارية، والمجالس التصديرية، ومحافظة القاهرة، ولفت إلى أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، افتتح دورة المعرض هذا العام، بمشاركة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مشيراً إلى أن دولة ليبيا هى ضيف شرف هذه الدورة من معرض القاهرة الدولى، كما تشارك عدة دول أخرى، منها الكويت ونيبال.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمعارض أن الهيئة تسعى، خلال النسخة الحالية من معرض القاهرة الدولى، إلى تطوير كل ما يتعلق بالمعرض والعارضين وأساليب العرض والتنظيم من حيث الدخول والخروج، حتى يرى المواطن المصرى أن هيئة المعارض اختلفت عما كانت من قبل، سواء فى الشكل أو التوجه أو الأهداف، مشيراً إلى أنه خلال الفترة المقبلة، وعن طريق المعارض المختلفة، سوف يتجهون نحو التصدير، وسوف يتم إقامة 9 معارض خارجية فى 9 دول مختلفة، بهدف زيادة صادرات المنتجات المصرية إلى الخارج، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة، مع تحقيق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة فى تحقيق مهامها وأهدافها.

وأكد «المواردى» أن غالبية دول العالم تقيم معارض لتسويق منتجاتها بشكل سنوى، ويُعد معرض القاهرة الدولى هو الحدث القومى والرسمى للدولة المصرية، ويُقام مرة واحدة فى العام، ويستمر على مدار 10 أيام، لذا يحظى باهتمام كبير من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى السفارات الأجنبية، وتابع بقوله: «لدينا بعثات مشترين من مختلف دول العالم، من أبرزها السعودية والإمارات، مع غالبية الملحقين التجاريين بأغلب السفارات».

وتابع أن كافة العارضين المشاركين فى الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولى، سوف يكون لهم السبق، ويستفيدون من المشاركة مع الهيئة فى 9 معارض خارجية خلال الفترة المقبلة، المقرر إقامتها فى عدد من المدن بدول العالم المختلفة، منها طرابلس فى ليبيا، والأردن، وكينيا، والجزائر، وتنزانيا، مشيراً إلى أن الإقبال على المعرض هذا العام كبير نسبياً من جانب الزائرين، وهذا أمر إيجابى يدل على ثقة المواطنين والشعب المصرى فى التخفيضات التى يقدمها العارضون داخل المعرض على مختلف المنتجات، حيث تصل التخفيضات إلى أكثر من 50%.

واستكمل «المواردى» أن هيئة المعارض تعمل على تقديم مختلف المنتجات بجودة مرتفعة، إلى جانب نسب خصم حقيقية، وكل هذا يأتى فى صالح المواطن المصرى، مع تقديم خدمة حقيقية تعمل على النهوض بالصناعة الوطنية، بالإضافة إلى فتح المزيد من الأسواق للصناعات الوطنية من خلال هذه المعارض.