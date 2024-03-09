رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

انتخاب آصف علي زرداري رئيسا لباكستان للمرة الثانية

كتب:

منة شبانة
03:31 م | السبت 09 مارس 2024
آصف علي زرداري

آصف علي زرداري

انتخاب آصف علي زرداري رئيسا لباكستان للمرة الثانية، وفقا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

اقرأ المزيد:

باكستان تجدد رغبتها في الانضمام إلى بريكس وتعلق طموحاتها على روسيا

ممثل باكستان أمام «العدل الدولية»: من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره

عمران خان يعلن من محبسه فوزه بالانتخابات العامة في باكستان

«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع عدد ضحايا انفجار باكستان إلى 12 قتيلا
بقلم منة شبانة