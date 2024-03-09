انتخاب آصف علي زرداري رئيسا لباكستان للمرة الثانية كتب: منة شبانة 03:31 م | السبت 09 مارس 2024 آصف علي زرداري انتخاب آصف علي زرداري رئيسا لباكستان للمرة الثانية، وفقا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: باكستان تجدد رغبتها في الانضمام إلى بريكس وتعلق طموحاتها على روسيا ممثل باكستان أمام «العدل الدولية»: من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره عمران خان يعلن من محبسه فوزه بالانتخابات العامة في باكستان «القاهرة الإخبارية»: ارتفاع عدد ضحايا انفجار باكستان إلى 12 قتيلا آصف علي زرداري باكستان بقلم منة شبانة