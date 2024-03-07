باكستان تجدد رغبتها في الانضمام إلى بريكس وتعلق طموحاتها على روسيا

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، الخميس، عن آمالها بشأن حصول إسلام أباد، على دعوة مبكرة للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، وفقا لموقع سبوتنيك الروسي.

وفي المؤتمر الأسبوعي الذي تقيمه الخارجية الباكستانية، أكدت بلوش على اهتمام بلادها بالانضمام العاجل إلى مجموعة بريكس، بما يتماشي مع الهدف المعلن من قبل دول المجموعة المتمثل في «التعددية الشاملة».

وفي وقت سابق، كان قد صرح السفير الباكستاني لدى روسيا، محمد خالد جمالي، لوكالة «تاس»، أن إسلام أباد قدمت بالفعل طلباً للحصول على عضوية المجموعة، كما أن باكستان على اتصال مع الدول الأعضاء لدعم العضوية، معتمدة في ذلك على مساعدة روسيا.

ماهو تحالف بريكس

يعود إنشاء بريكس، إلى كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، جيم أونيل، عندما أجرى دراسة بعنوان «بناء اقتصادات عالمية أفضل لدول بريكس»، وبريكس هي منظمة سياسية بدأ تشكيلها عام 2006، وهي اختصار يحمل الحرف الأول لأربع دول على الترتيب، هم «البرازيل وروسيا والهند والصين»، لتكون بذلك «بريك»، وفي عام 2010 انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة لتصبح «بريكس»، وفي الأول من يناير 2024، إنضم إلى المجموعة بشكل رسمي 6 دول أخرى، هي مصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا والأرجنتين، بعد الموافقة على ذلك في اغسطس 2023، ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن ينافس اقتصاد مجموعة البريكس، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا، بحسب ماقاله بنك جولدمان ساكس، وهو ما يجعلها محط أنظار كثير من الدول التي ترغب في الانضمام إليها.