ممثل باكستان أمام «العدل الدولية»: من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره

أكد ممثل باكستان أمام محكمة العدل الدولية، أن بلاده تدعو لإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وأن حل الدولتين ينبغي أن يكون أساسا للسلام، وفق خبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أوضح أن دولة الاحتلال الإسرائيلي فرضت تمييزا ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1967، موضحًا أنه يجب إلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة، ومن حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره.