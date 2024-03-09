محمد لطفي ينشر كواليس مسلسل بيت الرفاعي من داخل ميكروباص (فيديو)

شارك الفنان محمد لطفي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» فيديو من كواليس مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة، المقرر عرضة رمضان 2024.

ونشر «لطفي» الفيديو الذي ظهر فيه من داخل ميكروباص يقوده الفنان أمير كرارة، في مشهد كوميدي بينهما، قبل تصوير أحد مشاهد مسلسل بيت الرفاعي، وعلّق: «انتظرونا رمضان 2024 على on tv».

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، ورحاب الجمل، وميرنا جميل، وعايدة رياض، صفاء الطوخي، وملك قورة، تأليف بيتر ميمي، سيناريو وحوار هند عبدالله وعمرو أبواليزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي.