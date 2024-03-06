رمضان 2024.. أمير كرارة يواصل تصوير مسلسل بيت الرفاعي في شوارع كرداسة

يواصل الفنان أمير كرارة تصوير مسلسله الجديد بيت الرفاعي، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024، وينافس «كرارة» باللون الشعبي هذا العام.

أمير كرارة يواصل تصوير بيت الرفاعي

ويكثف كرارة تصوير مشاهده في شوارع ناهية وكرداسة، حتى يسلم المخرج أحمد نادر جلال، أكبر عدد من الحلقات إلى القناة العارضة في رمضان.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي

يعرض مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024، على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة «watch it» الإلكترونية، وتدور أحداثه على مدار 30 حلقة في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي، تأليف بيتر ميمي، سيناريو وحوار هند عبدالله وعمرو أبواليزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، بطولة أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، ورحاب الجمل، وميرنا جميل، وعايدة رياض، صفاء الطوخي، وملك قورة.