معلومات عن تامر نبيل بعد مشاركته في مسلسل بيت الرفاعي.. من قتل يحيى؟

أدوار مختلفة برع في تقديمها الفنان تامر نبيل خلال الأعوام الماضية، ليعود مرة أخرى ويشارك في السباق الرمضاني 2024، ويظهر من خلال البرومو التشويقي لمسلسل بيت الرفاعي بشخصية «يحيى الرفاعي»، الذي لاقى تفاعل الجميع بسؤال «من قتل يحيى؟».

مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي، في قالب الدراما الاجتماعية الشعبية الممزوجة بالأكشن، وكشف الفنان تامر نبيل تفاصيل دوره عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «بسم الله الرحمن الرحيم، انتظروني في دور يحيى الرفاعي رمضان 2024، عشان نعرف مين قتل يحيى؟»، وهو ما خلق تساؤلًا كبيرًا لدى الجماهير.

ويشارك في مسلسل بيت الرفاعي مجموعة كبيرة من الفنانين وهم أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، تامر نبيل، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال.

من هو تامر نبيل؟

بالتزامن مع ظهور تامر نبيل خلال برومو مسلسل بيت الرفاعي، نقدم معلومات عنه بحسب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به:

وُلد في 6 نوفمبر 1983.

من مواليد القاهرة.

تخرج في كلية التجارة.

درس في ورشة استديو مسرح الغد بشعبة التمثيل.

مثل مصر في مسابقة كوميديان العرب.

قدم العديد من الأدوار«مسلسل ليه لأ»، مسلسل «30 يوم»، مسلسل «موجة حارة» و«منعطف خطر» و«زودياك» و«وعد» و«قابيل»، و«خلي بالك من زيزي»، كما شارك في فيلم تراب الماس كيرة والجن.

رحلة تامر نبيل مع التمثيل

أحب الفنان تامر نبيل الفن وبدأ التمثيل منذ الصغر، ووفقًا لحديث سابق له: «كل دور بدخله بحاول أعمل تأثير كبير، وهذا الأمر بيزيد من ثقة الجمهور، وبختار التحدي في اختيار الشخصيات المختلفة التي لا تشبه أي شخصية الأخرى».