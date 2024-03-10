اليوم.. بدء مواعيد غلق المحال في رمضان

تبدأ الحكومة اليوم تطبيق مواعيد غلق المحال في رمضان لضبط الشارع وإتاحة الفرصة للأنشطة التجارية للتعامل وتقديم خدماتها في الفترة المسائية، خاصة مع وجود نشاط ملحوظ خلال الشهر الكريم بعد الإفطار.

مواعيد عمل المحال

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن مواعيد عمل المحال في رمضان وعيد الفطر، تستمر حتى الثانية صباحا، حيث تعمل المطاعم والمحلات والكافيهات لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن وجود خدمة توصيل الطلبات مستمرة 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، أما مواعيد عمل الورش في رمضان فهي تستمر حتى العاشرة مساء كل يوم باستثناء الورش ومحطات الوقود الموجودة على الطرق السريعة.

أنشطة مفتوحة

وأشارت إلى وجود أنشطة مفتوحة تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين ومراعاة نشاطها الليلى ومنها المخابز والأفران والصيدليات ومحلات وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات البقالة والسوبر ماركت.

الهدف من مواعيد المحلات

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن تطبيق مواعيد عمل وغلق المحلات يهدف إلى ضبط الشارع وترشيد الاستهلاك، أيضا إتاحة الفرصة لشركات النظافة القيام بدورها لتنظيف وتجميل الشوارع والميادين والحد من إزعاج السكان.