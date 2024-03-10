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دراما المتحدة

اليوم.. بدء مواعيد غلق المحال في رمضان

كتب:

وائل فايز
02:12 ص | الأحد 10 مارس 2024
مواعيد عمل المحلات

مواعيد عمل المحلات

تبدأ الحكومة اليوم تطبيق مواعيد غلق المحال في رمضان لضبط الشارع  وإتاحة الفرصة للأنشطة التجارية للتعامل وتقديم خدماتها في الفترة المسائية، خاصة مع وجود نشاط ملحوظ خلال الشهر الكريم بعد الإفطار.

مواعيد عمل المحال 

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن مواعيد عمل المحال في رمضان وعيد الفطر، تستمر حتى الثانية صباحا، حيث تعمل المطاعم والمحلات والكافيهات لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن وجود خدمة توصيل الطلبات مستمرة 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، أما مواعيد عمل الورش في رمضان فهي تستمر حتى العاشرة مساء كل يوم باستثناء  الورش ومحطات الوقود الموجودة على الطرق السريعة.

أنشطة مفتوحة 

وأشارت إلى وجود أنشطة مفتوحة تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين ومراعاة نشاطها الليلى ومنها المخابز والأفران والصيدليات ومحلات وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات البقالة والسوبر ماركت.

الهدف من مواعيد المحلات 

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن تطبيق مواعيد عمل وغلق المحلات  يهدف إلى ضبط الشارع وترشيد الاستهلاك، أيضا  إتاحة الفرصة لشركات النظافة القيام بدورها لتنظيف وتجميل الشوارع والميادين والحد من إزعاج السكان.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.