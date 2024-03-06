«التنمية المحلية»: مبادرة «صوتك مسموع» تلقت 5657 رسالة خلال فبراير

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا عن جهود مبادرة «صوتك مسموع» خلال شهر فبراير 2024، لتلبية شكاوى المواطنين، والتواصل بصورة سريعة ومستمرة معهم عبر وسائل التواصل المعلنة بالوزارة والمحافظات والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها، بما يحقق رضا المواطنين عن أداء الإدارة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأعلن وزير التنمية المحلية أن مبادرة صوتك مسموع اتاحت رقما جديدا لواتساب لتلقي شكاوى المواطنين عليه وهو 01200353111، لوجود عطل فني جار إصلاحه في الرقم القديم، مشيرا إلى أن المبادرة هي المنصة الدائمة للوزارة لتلقي شكاوى المواطنين في المحافظات وفحصها والعمل على إزالة أسبابها منذ انطلاقها في أكتوبر 2018، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هي البناء المخالف والتعديات على أراضي الزراعية وأملاك الدولة، والنظافة، والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد، إضافة إلى الشكاوى بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حصاد صوتك مسموع في شهر فبراير

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن تقرير متابعة «صوتك مسموع»، أكد تلقي المبادرة منذ انطلاقها في 2018 وحتى شهر فبراير الماضي 787 ألفا و499 رسالة، منها 127 ألفاً و451 شكوى، وجرى حل نحو 124 ألفا و860 شكوى بنسبة 98%، وجار العمل على حل 2591 شكوى، لافتا إلى ضرورة تعزيز الشفافية للمبادرة من خلال إعداد تقارير شهرية عن الشكاوى الواردة، وكيفية الاستجابة لها ومتابعتها بصفة دورية لتذليل كافة العقبات التي تعوق (صوتك مسموع) في سرعة الاستجابة لشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين، وتيسير سبل حصولهم على مختلف الخدمات اللازمة لهم، وبما يسهم في رفع كفاءتها بجميع المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة تلقت خلال شهر فبراير الماضي نحو 5657 رسالة، منها 777 شكوى جرى حل 629 منها بنسبة 81 %، وجار حل 148 شكوى، مشيرا الى أن شكاوى القمامة تصدرت الشكاوى الواردة للمبادرة خلال فبراير بإجمالي 277 شكوى، تليها شكاوى الإشغالات بـ258 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ85 شكوى ومخالفات البناء 106 شكاوى، فضلاً عن 3 شكاوى خاصة بالفساد، بالإضافة إلى 48 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

2525 رسالة حتى منتصف شهر فبراير

ولفت اللواء هشام آمنة الى أن تقرير «صوتك مسموع» لشهر فبراير يشير إلى تلقي خدمة واتساب 2525 رسالة حتى منتصف الشهر، نظرا لحدوث عطل فني برقم واتساب حتى آخر شهر فبراير، وتضمنت تلك الرسائل 567 شكوى تم حل منها 444 شكوى منها بنسبة 78,3%، وجار حل 123 شكوى، كما تلقت صفحة المبادرة على فيس بوك 3040 رسالة منها 192 شكوى، تم حل 171 شكوى منها بنسبة 89,2%، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة 89 ألف 383 متابعا، بينما تلقى البريد الإلكتروني للمبادرة 92 رسالة منها 18 شكوى، جرى حلها بنسبة 77,7%، فيما تلقى الخط الساخن 517 اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وبلاغات عن البناء المخالف، وحالات تعدي على أرض زراعية وتوجيهها للجهات المختصة بالمحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل بأقصى جُهد ممكن من خلال مبادرتها (صوتك مسموع) في فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات، بالإضافة إلى العمل على تلبية الطلبات المقدمة من المواطنين وخاصة الشرائح الأولى بالرعاية للاستفادة من المبادرات والبرامج والمشروعات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة.