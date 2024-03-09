«التنمية المحلية»: بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات في رمضان 2024 غدا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات تبدأ غدا الأحد تطبيق مواعيد غلق المحلات في رمضان 2024، وفق القرار الوزاري 85 لسنة 2024، حيث إن مواعيد عمل المحلات والمطاعم والكافيهات خلال الشهر الكريم مٌستمرة حتى الساعة 2 صباحا، لمُراعاة الإقبال على تلك الأنشطة خلال الفترة المسائية وبعد الإفطار.

مواعيد غلق المحلات في رمضان 2024

وأضاف «قاسم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه مع تطبيق مواعيد غلق المحلات في رمضان 2024، فإن الورش داخل الكتل السكنية تعمل حتى العاشرة مساء، أما الورش ومحطات الوقود على الطرق السريعة يتم استثناؤها من مواعيد الغلق لتقديم الخدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تتم مُراعاة الشهر الكريم من خلال مد مواعيد العمل للتيسير على المواطنين.

عقوبات المحلات المخالفة

وفيما يتعلق بعقوبة المحلات المخالفة لمواعيد الغلق، أشار «قاسم»، إلى أنه سيتم التنبيه على الأنشطة المخالفة، وفي حالة تكرار المخالفة تتنوع العقوبات ما بين الغلق المؤقت، والغرامة التي تصل لـ4 آلاف جنيه، أما لو استمرت المٌخالفة يتم غلق المحل ولا يتم فتحه إلًا بتصريح من المركز التكنولوجي التابع له، وعلى أصحاب المحلات التزام مواعيد العمل للأنشطة التجارية.

وأوضح أن هناك أنشطة مُستثناة من مواعيد غلق المحلات لتلبية احتياجات المواطنين، وهي السوبر ماركت والبقالة والصيدليات والأفران والمخابز، ومحلات وأسواق الخضار والفاكهة.