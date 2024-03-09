معلومات عن إصابة زيزو نجم الزمالك.. علاجها قد يحتاج إلى 21 يوما

في الوقت ألذي سيطرت فيه حالة كبيرة من الحزن على جماهير وأعضاء نادي الزمالك، عقب خسارة بطولة كأس مصر، أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي بهدفين دون رد، سادت حالة من القلق والخوف، بسبب إصابة لاعب الفريق أحمد سيد زيزو، في المباراة نفسها.

إصابة أحمد سيد زيزو

تعرض أحمد سيد زيزو، للإصابة خلال مشاركته مع الفريق الأبيض أمام، النادي الأهلي في نهائى كأس مصر، إذ أُصيب بالتواء في كاحل القدم قبل نهاية الشوط الأول، ومن المقرر أن يخضع للفحوصات والأشعة اللازمة لتحديد مصيره من المشاركة في المباريات المقبلة.

معلومات عن إصابة زيزو لاعب الزمالك

بحسب الدكتور أحمد محفوظ، طبيب العظام، فإن التواء الكاحل يحدث بسبب لف أو ثني القدم بشكل خاطئ، يؤدي إلى حدوث شد أو تمزق في الأربطة، التي تربط عظام الكاحل مع بعضها وتثبت المفاصل، وتمنع الحركة المفرطة اللا إرادية.

أعراض التواء الكاحل

الألم الشديد.

التألم عند لمس الكاحل.

التورم.

الكدمات.

تقييد نطاق الحركة.

سماع صوت الفرقعة في وقت الإصابة.

مضاعفات الإصابة بالتواء الكاحل:

ألم الكاحل المزمن.

عدم استقرار مفصل الكاحل بشكل مزمن.

حدوث التهاب في مفصل الكاحل.

علاج التواء الكاحل

بحسب ما ذكره طبيب العظام لـ«الوطن»، يتوقف علاج التواء الكاحل وفقًا لمستوى شدة الإصابة عقب إجراء الأشعة، فقد يحتاج الأمر إلى استخدام الأربطة إذا كان الأمر أنتج عنه تورم فقط، بينما قد يحتاج لجبيرة 7 أيام، أو الجبس حال حدوث قطع في الأربطة تصل لعلاج 21 يوما.