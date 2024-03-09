«الصحة العالمية» تشيد بهيئة الدواء المصرية: تسعى لتحقيق أعلى معايير الكفاءة المهنية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء السلسلة الثانية من ورش العمل والتدريب الميداني داخل مواقع التصنيع، والتي استمرت على مدار أسبوعين متتالين بمقر الهيئة بالمنصورية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمصر، وذلك لتطوير المهارات الفنية للسادة مفتشي المصانع واطلاعهم على كافة المستجدات العالمية في أحدث أساليب التفتيش على المصانع ومتابعة آليات التصنيع.

شهد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي ختام الفعاليات الختامية لورش العمل والتدريب الميداني، وذلك بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في كلمته، ضرورة النجاح والسعي المستمر لرفع كفاءة المنتج المحلي، وتعزيز دور المفتشين في مجال التفتيش والرقابة على المصانع.

حضور ممثل منظمة الصحة العالمية

كما أشار الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر في كلمته على أهمية دور هيئة الدواء المصرية في المنطقة، وجهودها المبذولة في السعي لتحقيق أعلى معايير الكفاءة المهنية؛ وفقًا للمعايير الدولية في الرقابة على سوق صناعة الدواء المصري.

والجدير بالذكر أن خبراء منظمة الصحة العالمية، قدموا شرحا توضيحيا وتقييما دقيقا لأداء السادة المفتشين خلال التدريب الميداني داخل مواقع التصنيع، وتم تسليط الضوء علي الجهود المبذولة من قبل هيئة الدواء المصرية في تطبيق معايير ممارسات التصنيع و الية الرقابة عليها، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لعدد من المصانع بهدف تقديم محاكاة عملية التفتيش؛ لضمان تطابقها مع أحدث المعايير العالمية.

مواكبة التغيير في سوق العمل

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير الكوادر من العاملين بهيئة الدواء المصرية؛ لمواكبة التغيير في سوق العمل المحلي والدولي، وتماشيًا مع أحدث معايير كفاءة الأداء الدولية في تفتيش المصانع، وسلسلة التصنيع، وكيفية كتابة التقارير ذات الصلة، ودعم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».