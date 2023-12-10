رئيس هيئة الدواء المصرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى مساء اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة مدرسة الجيزة القومية بمحافظة الجيزة.

إقبال جماهيري

وأشاد بحسن سير العملية الانتخابية، والإقبال الجماهيري الكبير، ونجاح العملية الانتخابية، ورقي المواطن المصري، وتقديره للمسؤولية الوطنية حيال العملية الانتخابية.

كما أعرب عن عظيم امتنانه للعاملين بهيئة الدواء المصرية، ومشاركتهم الكبيرة خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وحرصهم على المشاركة بشكل كبير في هذا الحدث الديمقراطي الكبير؛ الذي يعكس مدى الوعي وتقدير المسؤولية الوطنية، والمشاركة بقوة في صناعة المستقبل.

اصطفاف وطني

وأكد أن ما شهده اليوم من اصطفاف وطني، أكبر رسالة دعم لمسيرة الدولة المصرية، أنها تسير على النهج السليم، وأن الشعب المصري قادر على اختيار قيادته بإرادة حرة مستقلة.