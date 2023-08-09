هيئة الدواء تنظم ورشة عمل حول قواعد إدارة متغيرات المستحضرات البشرية

أعلنت هيئة الدواءالمصرية انتهاء ورشة العمل التي تم تنظيمها لمناقشة كيفية تقديم الملفات طبقًا للإصدار الثالث للقواعد الإرشادية الخاصة بمتغيرات المستحضرات البشرية، والتي عقدت بمقر الهيئة بالمنصورية.

وتم خلال الورشة، التي استهدفت ممثلي شركات المستحضرات الصيدلية، توضيح أنواع المتغيرات الخاصة بالمستحضرات البشرية، مع شرح كيفية تطبيقها، وكذلك مناقشة استحداث قواعد التقييم الخاصة بالمتغيرات للمستحضرات البشرية المستوردة تامة الصنع؛ وذلك من خلال الاعتماد على الموافقات الصادرة من السلطات الصحية العالمية بإحدى الدول المرجعية (التي تم اعتماد القائمة الخاصة بها من قبل اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية)، والتي قامت بتقييم تلك المتغيرات من قبل.

إجراءات تسجيل المستحضرات البشرية

وتهدف تلك الورش إلى مساعدة ممثلي شركات المستحضرات البشرية على تقديم الملفات بسهولة ويسر، ومساعدتهم أيضا في اختصار الوقت والجهد والنفقات؛ وهو ما يعود بدوره على تسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات البشرية، وزيادة التنافسية والمعروض منها بسوق الدواء المصري، وتحقيق التنوع والتوافر الدائم للمستحضرات البشرية الآمنة، ذات الجدة والفاعلية العالية.

مواكبة التحديثات الخاصة بالقواعد الإرشادية العالمي

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على مواكبة التحديثات الخاصة بالقواعد الإرشادية العالمية، وتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم للشركات، وتنظيم وتسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات والدراسات المطلوبة لتوفير دواء آمن وفعال بسوق الدواء المصري.