أسعار الذهب الآن في الأسواق ومحال الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 9 مارس 2024، ببداية التعاملات المسائية، استقرارًا ملحوظًا، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا، 3225 جنيهًا دون مصنعية، بانخفاض 25 جنيها عن سعره أمس الجمعة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، وفقا لآخر تحديث لأسعار الذهب اليوم من جانب الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر دون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 3685 جنيها للشراء دون مصنعية ويختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 3225 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2764 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 2156 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25 ألفًا و800 جنيه للشراء، فيما بلغت الأونصة 2180 دولارات.