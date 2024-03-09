انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 نزل 50 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 9 مارس 2024، بمنتصف التعاملات الصباحية، انخفاضا ملحوظا، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا، 3200 جنيه بدون مصنعية، بانخفاض 50 جنيها عن سعره أمس الجمعة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، وفقا لآخر تحديث لأسعار الذهب اليوم من جانب الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بدون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، إذ سجل نحو 3657 جنيه للشراء، بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا نحو 3200 جنيه للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2742 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 2139 جنيها للشراء، بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25 ألفا و600 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2179 دولارا.