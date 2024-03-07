بسبب التعذيب.. استشهاد 27 فلسطينيا اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة

استشهد 27 فلسطينيا اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل قطاع غزة أثناء احتجازهم في منشآت عسكرية منذ التوغل البري داخل القطاع في 27 أكتوبر، حسبما كشفته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

وقال عدد من المعتقلين الذين عادوا إلى غزة إنهم شهدوا معاملة قاسية، وكشفوا عما تعرضوا له من ضرب، وتعذيب أثناء التحقيقات معهم وهو ما يرجح أن المعتقلين الذين استشهدوا قد يكون السبب في وفاتهم ما تعرضوا له من تعذيب، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، رصدت عدد من المنظمات الحقوقية تعرض المحتجزين الفلسطينيين من غزة إلى أنواع قاسية من التعذيب سواء كان نفسيا أو جسديا من ضمنها «المرصد الأورومتوسطي» الذي نشر على موقعه شهادات عدد ممن احتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي كشفوا عن تعرضهم للضرب المبرح، والتجويع، إضافة إلى شهادات نساء كشفوا عن تعرضهن للتحرش، والتعرية من قبل الجنود الإسرائيليين.

فيما كشفت الصحفية الفلسطينية، إسراء البحيصي، أن حملة الاعتقالات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي للبحث عن المتعاونين مع الفصائل الفلسطينية منذ دخول قطاع غزة تشمل أطفالا رضع، حيث نقلت شهادة معتقل فلسطيني يدعي رشدي الظاظا أفرج عنه قال فيها إنه جرى اعتقاله هو وزجته وأطفاله أحدهم رضيع عمره 6 أشهر ولم يتم الكشف عن مصيرهم حتى الآن.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم فتح تحقيق عن أسباب وفاة فلسطينيين اعتقلهم

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تم فتح تحقيق عن أسباب وفاة 27 فلسطينيا تم اعتقالهم من داخل قطاع غزة بحسبما نقلته شبكة «سكاي نيوز».

ويدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ينفذ حملات اعتقال لفلسطينيين من داخل غزة يشتبه بصلاتهم مع الفصائل الفلسطينية للتحقيق معهم واستجوابهم، وتفرج عمن يثبت عدم انتمائه إلى أي فصيل.