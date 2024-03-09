اجتماع بصحة الشرقية لمناقشة خطة العمل خلال شهر رمضان

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، لمناقشة خطة العمل القادمة، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وناقش وكيل وزارة الصحة الخطة التنظيمية الموضوعة للعمل خلال الشهر الكريم، واستمع وكيل الوزارة إلى مقترحات مديري الإدارات والمستشفيات بشأن تنفيذ الخطة، والاحتياجات اللازمة لكل إدارة ومستشفى، وبحث المعوقات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، خاصة أن رمضان هو شهر عمل وعباده لقضاء مصالح الناس، كما شدد على متابعة منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ونمو معدل مؤشرات أداء العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين كافة الإدارات والمستشفيات بالمحافظة.

نشر جداول النوبتجيات بالأقسام الطبية

ووجه وكيل الوزارة بنشر جداول النوبتجيات بكافة الأقسام الطبية بالمستشفيات، خلال شهر رمضان الكريم، بما يتناسب مع احتياجات المرضى، مشدداً على مديري المستشفيات بالمتابعة المستمرة للأقسام الطبية المختلفة، وخاصة الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية للمرضى، وانتظام عمل العيادات الخارجية وعدم وجود أي عيادة مغلقة، وصرف الأدوية وفقاً للائحة المنظمة لذلك.

وكذا الانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، ومتابعة تطبيق كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والإجراءات الصحيحة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بها.

ووجه وكيل الوزارة، بضرورة التركيز على متابعة لوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات الخاصة بها، ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية، ومتابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، وإجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة.