«الصحة الفلسطينية»: استشهاد فتاة تبلغ من العمر 20 عاما نتيجة سوء التغذية والجفاف 

أكدت الصحة الفلسطينية، استشهاد فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، في مجمع الشفاء الطبي، نتيجة سوء التغذية والجفاف، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت: «استشهاد طفلة تبلغ من العمر شهرين في مستشفى كمال عدوان نتيجة سوء التغذية والجفاف».

وأشارت إلى أن تزايد شهداء سوء التغذية والجفاف مقلق للغاية، ويؤكد أن المجاعة شمال غزة وصلت لمستويات قاتلة، لافتةً إلى ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا في قطاع غزة.

ونوهت إلى أن الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط.