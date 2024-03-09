رئيس حزب مصر القومي: الشعب يد واحدة خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات

قال المستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، إن حزب مصر القومي يستعد لافتتاح 15 مقرا جديدا لحزب مصر القومي، مشيرًا إلى أن عدد المقرات وصلت حتى الآن 382 مقرا.

جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح مقر أمانة حزب مصر القومي عن دائرة أكتوبر قسم أول، بحضور المستشار روفائيل بولس، رئيس الحزب، ونائب رئيس الحزب، مايكل روفائيل بولس.

قيادة سياسية واعية

وأضاف رئيس حزب مصر القومي، أن مصر بخير، وهي تحت قيادة سياسية واعية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قدوة تتمثل ونحتذى بها، لما يتحلى به من جدية والتزام في كل أعماله.

وأشار المستشار روفائيل بولس، إلى أن المنطقة مشتعلة والأعداء يتمنون سقوط مصر؛ لكن هذا لن يحدث أبدا، بفضل وعي الشعب المصري.

مواجهة التحديات

وأكد رئيس حزب مصر القومي، أن الشعب المصري يد واحدة في مواجهة التحديات وحماية الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن الحزب داعم للدولة ومؤسساتها والقيادة السياسية، لكن الحزب على درجة كبيرة من الوعي لمتابعة القرارات التي تصدر من الحكومة.