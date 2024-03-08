حزب مصر القومي: قدمنا للحوار الوطني توصيات قابلة للتطبيق

قال حسام حسن، أمين حزب مصر القومي بأكتوبر، إن حزب مصر القومي كان له مشاركة بارزة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه رغم المناخ السياسي والتحديات التي مرت بها مصر، إلا أننا استطعنا أن نكون في أكثر الأحزاب نشاطا وقدمنا مقترحات للحوار الوطني رفعت إلى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح مقر أمانة حزب مصر القومي عن دائرة أكتوبر قسم أول، بحضور المستشار روفائيل بولس، رئيس الحزب، ونائب رئيس الحزب، مايكل روفائيل بولس.

وأضاف «حسن»، أن الحزب أصبح له صوتا قويا مسموعا ومكانة سياسية ومقعد رئيسي على طاولة الحوار الوطني، مشيدا بدعوة ورعاية الرئيس السيسي للحوار الذي مثل فرصة ذهبية للأحزاب لإعادة اكتشافها مجددا.

وأكد أمين حزب مصر القومي بالسادس من أكتوبر أن الحزب مستمر في ممارسة دوره السياسي، وسوف يستكمل ما قام به من توصيات وتصورات قابلة للتطبيق إلى الحوار الوطني في المستقبل.