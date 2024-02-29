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دراما المتحدة

جون بولتون: إدارة شؤون الأمن القومي في عهد بايدن «ضعيفة للغاية»

كتب:

يارا أشرف
10:51 م | الخميس 29 فبراير 2024
جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق

جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، السفير جون بولتون، إنّ إدارة شؤون الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، «ضعيفة للغاية»، مشيراً إلى أن «تصور ضعف الولايات المتحدة وحلفائها شجع العدوان الروسي ضد أوكرانيا».

إيران تهديد رئيسي للسلام بالشرق الأوسط

وأضاف «بولتون»، في حواره مع الإعلامية جيهان منصور، مقدمة برنامج «عين على أمريكا»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس: «من المهم إدراك أن التهديد الرئيسي للسلام والأمن الإقليميين في الشرق الأوسط هو إيران، التي تعمل من خلال وكلاء مثل حماس والحوثيين وحزب الله والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا ما يمثل تهديداً للسلام والأمن«.

أداء إدارة «بايدن» غير مرضي

وتابع المسؤول الأمريكي السابق أن أداء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير مرضي، مشيرًا إلى أنه يرى بأنه سيتغير خلال العام المقبل.

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