مصطفى حسني: الشهداء واجهوا «أهل الشر» لتظل دولتنا قوية

شارك الداعية الإسلامى مصطفى حسنى فى الاحتفال بيوم الشهيد اليوم، وتحدث مع أبناء الشهداء، قائلاً: «عارفين المرة الجاية اللى هنشوف فيها بابا وماما هيكون يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وسط الزحمة دى هتلاقى بابا وماما جايين من بعيد، كل واحد فيهم يلبس تاج الوقار الياقوت، خيراً من الدنيا وما فيها، وربنا هيقول لهم أنتم ملوك الآخرة، واللى هتشاوروا عليهم هيدخلوا الجنة من غير حساب، وإن شاء الله هيمسكوا إيديكم ويتمشّوا، وأول ناس هياخدوهم هما والد ووالدة الشهيد اللى قدّموا الشهداء لربنا سبحانه وتعالى، فدا أرض الوطن وبنفس طيبة وراضية، ولو حصل فراق فى الدنيا، فاللمة هتبقى كبيرة قدام بيت ابنكم فى أول يوم هندخل فيه الجنة».

وأضاف «حسنى»، متحدثاً لمصابى العمليات: «وأنت يا أخويا يا سيدى وسيد عيالى، لازم الكل يعرف مين السيد الحقيقى اللى تفانى فى الخدمة، وإذا كان ربنا أراد يصطفى أصحابك شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فهو اصطفاكم عايشين بينا آية، وبكم الناس يهتدون، وسيدنا النبى قال إن لله عباداً إذا رأيناهم ذكرنا الله تعالى، واللى يشوفكم يشوف أكبر معانى الصدق والتفانى والزهد فى متاع الدنيا، مجرد ما عينه تيجى عليك، وافتكرنا يوم القيامة يوم ما جسمك الشريف يشهد لك ويرد على الأسئلة الكبرى، عن عمره فى ما أفناه وعن جسده فى ما أبلاه».