أهالي الشهداء: أبناؤنا نالوا منزلة كبيرة.. والدولة تقدم لنا دعما معنويا

قالت وفاء حسين والدة الشهيد ملازم أول محمد أشرف، إن تشعر بالفخر كونها أم شهيد، «أنا أم شهيد، ودي مش أي منزلة يعني».

البحث عن الخاتمة الموفقة ورفض النقل من سيناء

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الخميس، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الجميع يبحث عن خاتمة موفقة قبل موته، وابنها حصل على أجمل خاتمة وهي الشهادة، لافتة إلى أن ابنها كان يخفي عليها أنه في سيناء، ولكنها عرفت بسبب حزنه على استشهاد أحد زملائه، وكان يحكي لها تفاصيل استشهاده، مبينة أن نجلها رفض نقله من سيناء، وهذه هي العقيدة التي كانت عند كل الشهداء.

تقديم الروح من أجل الوطن

وقال محمد عبدالحميد، والد الشهيد العريف أحمد محمد عبدالحميد، خلال استضافته في نفس البرنامج، إنه فخور بأن نجله شهيد قدم روحه من أجل بلده، مبينا أنه يؤمن برسالة الشهادة، ويشعر بالسعادة لأنه والد شهيد، مشيرا إلى أن نجله رفض نقله من شبه جزيرة سيناء ورغب في الاستشهاد فيها، مواصلا: «الحمدلله، الدولة مقدمة لنا دعم معنوي كبير، والرئيس مش ناسينا».

وأكد مدحت فايز زكي، والد الملازم أول شهيد فادي مدحت، خلال نفس البرنامج، أن نجله كان يستعد لدخول الكلية الحربية منذ الثانوية العامة، ولكن لم يلتحق بمواعيد التقديم، وتقدم إلى الخدمة العسكرية وأصبح ضابط احتياط، وكان سعيد جدا بهذا القبول، ولم يخبرنا بسفره إلى سيناء حتى استشهاده، وكان يخبرنا دائما أنه في فايد، مؤكدا أنه سعيد جدا بأن ابنه بطل وشهيد.