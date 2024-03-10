«مصرجها».. مشروع طلبة إعلام الإسكندرية لدعم المنتجات المصرية (صور)

أطلق مجموعة من طلاب المعهد العالي للإعلام في الإسكندرية، حملة ضمن مشروع تخرجهم لهذا العام تحت عنوان «مصرجها» بهدف دعم المنتجات المصرية لدعم الأيدي العاملة، وعودة المنتج المصري لمكانته في نفوس المصريين.

«عقدة الخواجة هنكسرها».. بهذه الجملة عقد الطلاب عزمهم لدعم المنتجات المصرية من خلال إطلاق حملة إعلامية مكبرة لتوعية المواطنين بأهمية دعم المنتجات المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التوعية داخل الشارع السكندري.

حملات لدعم المنتج المصري

حملات التوعية اختتمت بمعرض كبير داخل المعهد العالي للإعلام بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، ضم 30 عارضا مصريا لمنتجات مختلفة ما بين طعام وملابس ومنتجات يدوية، ليكون سوق تجاري صغير يدعم أصحاب المنتجات المصرية.

كارولين لطيف، إحدى الطالبات المشاركات في مشروع «مصرجها»، أكدت أن مشروع تخرجهم هدفه الربط مع توجه الدولة المصرية، عبر دعم المنتجات المصرية وتشجيع صغار المصنعين والمنتجين، بهدف النهوض بمصر.

كسر عقدة الخواجة

وأضافت لطيف لـ«الوطن»، أن الهدف من المشروع هو كسر الجملة الشهيرة «عقدة الخواجة» فاتخذوا شعار «عَقد الخواجة» من خلال توفير منتجات مصرية ذات كفاءة عالية بتكلفة أقل.

وأشارت إلى أن توقيت المعرض جاء مع دخول شهر رمضان المبارك لعاملين، أولهما استفادة المواطنين بالعروض والتخفيضات على المنتجات المعروضة مع دخول شهر رمضان، والثاني تمثل بأن نحتفل بالصنعة المصرية ونخصص الشهر الحالي للمنتجات المصرية تحت شعار «رمضان بالمصري»، مختتمة كلامها لكل المصريين: «كل جنيه بتصرفوا على منتج مصري بيساعد ناس من بلدك».