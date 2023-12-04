  نواب وسياسيون: المعرض جسر عبور المنتجات العسكرية المصرية إلى العالم  

أكد نواب وسياسيون أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى للمعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2023) يؤكد حرص الدولة على استكشاف أحدث ما تقدمه الشركات العالمية فى مجال التكنولوجيا العسكرية فى العالم.

«العوضى»: مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية وتبادل الخبرات

وقال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنّ معرض إيديكس فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن المعرض هو الوحيد المتخصص فى قطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية فى مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية) ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات.

وأشار «العوضى» إلى أن هذا المعرض يأتى فى إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة أكبر التجمعات الدولية فى مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر، كما يُعد المعرض فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ويأتى لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية، حيث أصبح معرض إيدكس مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية فى العالم، وأوضح أن المعرض بمثابة تجمُّع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة فى الدفاع والتسليح على مستوى العالم، مضيفاً أن هناك إقبالاً شديداً من الشركات للمشاركة فى الدورة الثانية للمعرض، وهو ما انعكس على نسبة الحجوزات والمساحات المتاحة بشكل كبير.

من جانبه، قال النائب زكى عباس، عضو مجلس النواب، إن انطلاق النسخة الثالثة من معرض إيديكس يعكس قدرات مصر الدفاعية والعسكرية ويعزز من مكانتها الدولية كقوة إقليمية كبرى، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو، كما يشهد رفع الستار للمرة الأولى عن عدد من الأسلحة الحديثة التى تم تصنيعها بأيادٍ مصرية.

وفى سياق متصل قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إنّ افتتاح الرئيس السيسى النسخة الثالثة لمعرض إيديكس الدولى يبعث برسائل إيجابية لمختلف دول العالم لتعزيز سمعة مصر المتميزة عالمياً، ويؤكد على استقرار وأمن مصر.

وأشار النائب محمد سلطان إلى أن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية «إيديكس» يُعد علامة فارقة بين المعارض الدولية الكبرى للصناعات العسكرية يترقبه الصناع وكبرى الشركات لعرض أحدث ما لديها من معدات الدفاع، بفضل جهد القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية والأفرع المختلفة للقوات المسلحة. وتابع أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسى، تسير فى الطريق الصحيح كدولة مدنية حديثة وديمقراطية وقادرة على الاستمرار فى تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس السيسى للمعرض الدولى «إيديكس 2023»، فى نسخته الثالثة، بمثابة إنجاز ضخم على أرض الجمهورية الجديدة، كما أنه يساهم فى دعم المساعى الدولية لمجابهة المخاطر والتحديات الأمنية العالمية بتخصيص جناح مستقل يضم أحدث المعدات العسكرية والحلول التقنية فى مجال مكافحة الإرهاب العابر للدول.

وفى ذات السياق قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن المعرض جاء فى ظل ظروف وتحديات صعبة، وهناك اهتمام واضح بالجانب الذى قدمته شركات عالمية ومجموعات عسكرية متعددة الجنسيات للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وهناك ثقة دولية فى الأمن المصرى بالرغم من الأحداث والتطورات الدولية على الحدود، ومن ثم إقامة المعرض تؤكد الأهداف الاستراتيجية المتنوعة للدولة المصرية.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: «المعارض العسكرية بشكل عام هى معارض نوعية تشارك فيها جهات ذات طبيعة خاصة، وهى شركات التصنيع العسكرى العالمية والإقليمية والمحلية، ويضم المعرض منتجات أكثر من 350 شركة من 42 دولة من كبريات دول العالم المنتجة للأسلحة والمنظومات العسكرية وما يرتبط بهذه الصناعة من منتجات أخرى ذات طبيعة مدنية، أو مجالات مثل الاتصالات والاستخبارات».

وأكد «غنيم» أن الدولة المصرية تمتلك قوات مسلحة باسلة قادرة على حماية الأمن القومى والسيادة المصرية، ولها تاريخ مشرف من التضحيات والعطاء، ومن ثم الجيش المصرى يمثل صمام الأمان للمنطقة بالكامل، ومصر حجر الزاوية للمنطقة فى مختلف القطاعات.