إزاي تخلي الرقاق مقرمش من بره وطري من جوه؟.. تعلمي تكات الشيفات

الرقاق يعد من الأكلات الأساسية في رمضان، خاصة في أول يوم إفطار وفي عزومات الشهر المبارك، لذا يحرص العديد من المصريين وخاصة سكان الريف، على تناوله، كونه وجبة غنية بخيرات بلادهم، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير إزاي تخلي الرقاق مقرمش من بره وطري من جوه.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير الرقاق المقرمش باللحمة المفروة على خطى الشيف أميرة شنب، في برنامجها الذي يعرض على «سي بي سي سفرة»، فيما شملت المقادير الأتي:

نصف كيلو لحمة مفرومة

زبدة

ملح وفلفل أسود

3 حبهان

3 ورق لورا

3 فص مستكة

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1 ملعقة صغيرة سبع بهارات

1 كوب بصل مفروم ناعم

1 كوب مرقة لحمة

سمنة بلدي

كريمة لباني.

خطوات التحضير

في البداية يتم تشويح الزبدة مع البصل والمستكة والحبهان واللورا

إضافة القرفة وجوزة الطيب والبهارات وتقلب جيدا

إضافة اللحمة المفرومة وتقلب حتى تنضج بشكل كلي

دهن القالب بالسمنة

يوضع الرقاق في المرقة ثم يرص طبقات في القالب

إضافة العصاج وطبقات الرقاق مع دهن السمنة بين الطبقات ثم يقطع

يسقى الرقاق بباقي كمية المرقة ويدخل الفرن حتى ينضج لمدة 35 إلى 45 دقيقة.

أسرار نجاح صينية الرقاق

يجب دهن الصينية بالسمن البلدي جيدًا قبل وضع طبقات الرقاق، وأيضا بين كل طبقة.

يتم وضع أول طبقة من الرقاق دون أن يتم غمسها في الشوربة.

يتم أيضا دهن بقية طبقات الرقاق بالسمن البلدي والقشطة.

توضع اللحمة المعصجة باردة فوق الرقاق.

وضع كبشتين من الشوربة على سطح الرقاق.

وضع طبقة أخرى من السمن البلدي ثم يدخل الرقاق الفرن.

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