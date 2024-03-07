طريقة عمل السمنة البلدي من الدهن.. «هتكون زي الجاهزة»

السمنة البلدي تُعد من المكونات الأساسية المستخدمة في مختلف الأكلات خلال شهر رمضان المبارك، سواء كانت الأطعمة ذات المذاق الحادق أو الحلو، لأنها تعطي طعما مختلفا للطعام الشرقي، وتفكر العديد من السيدات في كيفية تحضيرها بالمنزل، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة تحضير السمن البلدي من الدهن.

خطوات بسيطة وسهلة يمكن من خلالها تحضير السمن البلدي من الدهن، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج على قناة «سي بي سي» سفرة، وجاءت المكونات كالتالي:

1 كيلو دهن مفروم

1 كوب لبن

2 كوب زيت

فلفل أسود حب

ورق لورا

حبهان حب

طريقة التحضير

في البداية يتم غسل دهون اللحمة جيدا بماء نظيف وتصفيتها.

يتم فرم قطع الدهن في الكبة.

يتم تحمير الدهن في الزيت في حلة على نار هادئة حتى تسييح بالكامل وتكون سائل أصفر اللون.

إضافة الفلفل الأسود وأيضا ورق اللورا والحبهان وذلك حسب الرغبة.

إضافة اللبن تدريجيا ويقلب في كل مرة مع الدهن بعد إذابته.

يترك الخليط على نار هادئة حتى تنفصل ويكون لونها ذهبيا شفافا.

يرفع الخليط من على النار ويتم تركه ليبرد.

يتم تصفية السمنة البلدي من بقايا الصلبة المقرمشة.

تضاف السمنة في برطمان نظيف وجاف في الثلاجة حتى الاستخدام.

طريقة عمل السمنة البلدي باللبن والزيت

زيت.

لبن حسب الحاجة.

قشطة.

طريقة التحضير

أحضري قشطة وش اللبن، أو قشطة بلدي من عند اللبان.

يتم وضع القشطة في الخلاط، وضربيها مع اللبن.

بعد ذلك يتم وضع الزيت تدريجيًا.

احفظيها في علبة في الثلاجة.

طريقة عمل السمنة البلدي من الكريمة

كريمة لباني.

رشة ملح.

طريقة التحضير

في البداية أحضري علبة كريمة ويتم ضربها بالمضرب أو في الخلاط.

يتم ضرب المكونات جيدًا حتى الخلط.

بعد ذلك يتم تقليب الزبدة، حتى يفصل عنها اللبن تماما.

يوضع الخليط في الثلاجة للحفظ.

أسرار نجاح السمن البلدي بالدهن