بشرى لمحبي «الفتة».. توقعات بتراجع أسعار الرقاق في عيد الأضحى

أعرب خبراء في غرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات المصرية، عن توقعاتهم بأن تسجل أسعار الدقيق انخفاضاً ملحوظاً خلال فترة عيد الأضحى، الأمر الذي ينعكس على المنتجات الغذائية التي تعتمد على الدقيق، بما في ذلك الرقاق والخبز، في ظل التراجع الكبير، الذي سجلته أسعار الدقيق اليوم السبت، والذي وصل إلى نحو 2000 جنيه في الطن.

وقال إبراهيم محسن، صاحب أحد أفران الخبز بوسط القاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تراجع أسعار الدقيق سيؤدي إلى انخفاض أسعار الخبز بكافة أنواعه، ومنها الرقاق، مشيراً إلى أن فترة عيد الأضحى تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء الرقاق، لإعداد طبق «الفتة»، وهي من الوجبات المفضلة عند كثير من المصريين في العيد، مشيراً إلى سعر كيلو الرقاق حالياً، يتراوح بين 35 و40 جنيهاً، وتوقع أن يتراجع السعر إلى 30 جنيهاً خلال الأيام القليلة المقبلة.

كميات كبيرة من النخالة الخشنة

من جانبه، أكد عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، انخفاض سعر الدقيق في الأسواق مرة أخرى، حيث تراجع سعر طن الدقيق استخراج 72%، ليتراوح بين 13000 و13500 جنيه للطن، مقابل 15000 و15500 جنيه للطن في السابق، وأوضح أن هناك كميات كبيرة من النخالة الخشنة «خليط الزوائد»، متوفرة بالمطاحن، ناتج استخراج الدقيق الحر 72% بسعر 10000 جنيه للطن، فضلاً عن توفير مطاحن القطاع العام والخاص التموينية النخالة الخشنة بسعر 8000 جنيه للطن، وذلك للأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية وتجار الأعلاف والمربين.

كميات كبيرة من الأقماح المستوردة

كما أكد «السلاموني» أن هناك أرصدة كبيرة من النخالة الخشنة بكافة المطاحن على مستوى الجمهورية، مع استمرار تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على كميات كبيرة من الأقماح المستوردة بصفة منتظمة، بالتوازي مع تسلم القمح المحلي من المزارعين بسعر 10 آلاف جنيه للطن بعد زيادة سعر الأردب إلى 1500 جنيه.