احذر تناولها على السحور.. وجبة شهيرة تعرضك للعطش في نهار رمضان

في وجبات سحور رمضان يلجأ الصائمون إلى الأطعمة الصحية التي تجنبهم العطش الشديد في اليوم التالي، لكن البعض يقع في فخ الحلويات، وأهمها الحلاوة الطحينية، التي يحذر منها الأطباء على السحور، لأنّها مثل الأطعمة المالحة، رغم فوائدها في الأيام العادية.

وحذّر موقع «مايو كلينك» الطبي، وأيضًا الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية في حديثها مع «الوطن»، من تناول الحلاوة الطحينية، في وجبة سحور رمضان.

تحذير من تناول الحلاوة الطحينية على السحور

وتعتبر الحلاوة الطحينية من فئة الأطعمة ذات التركيز العالي من السكريات أو الأملاح أو البهارات، وهذه الفئة الخطيرة تشمل المربات والجبن القديم والأسماك المملحة والمكسرات المملحة، وغيرها من الأكلات التي تسبب ضررًا للجسم والشعور بالعطش، لأنّها تعمل على زيادة الضغط الأسموزي.

وفي تصريحات سابقة، حذرت الدكتورة مروة شعير، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، حذّرت في حديثها لـ«الوطن» من مجموعة من أشهر الأطعمة التي تسبب العطش في شهر رمضان وكان أهمها، الآتي:

- المربى و الحلاوة الطحينية يجب الابتعاد عنها فورًا في السحور، بسبب ارتفاع نسبة السكر ما يخلق الإحساس بالعطش، وشددت على مرضى السكر تحديدًا الابتعاد عنها.

أفضل طعام للسحور

وبحسب موقع «هيلث لاين» يستطيع المسلمون في سحور رمضان تناول الحمص، لأنه من الأطعمة التي تقلل الشعور بالخمول أثناء الصيام، وفئة البقوليات بشكل عام غنية بالكربوهيدرات المعقدة المسؤولة عن إمداد الجسم بالحيوية والنشاط، كما يحتوي على الألياف الغذائية، التي تساعد على ضبط نسبة السكر بالدم وتنظيم مستويات الطاقة.

ومع الحمص والبقوليات، يجب تناول البيض لأنه يقلل الشعور بالخمول أثناء الصيام، لدخوله ضمن البروتينات التي تمد الجسم بالحيوية، كما يحتوي أيضًا على الليوسين، وهو حمض أميني يحافظ على مستويات السكر بالدم، ويحفز الجسم على تكسير الدهون المتراكمة به، للحصول على الطاقة.