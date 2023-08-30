أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023.. الحلاوة الطحينية بـ3 جنيهات

تستعد وزارة التموين لتوزيع قائمة أسعار السلع التموينية على منافذ بقالي التموين، لبدء صرف حصص سبتمبر للمواطنين، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 1 سبتمبر وحتى نهاية الشهر، وسط ثبات أسعار السلع المدرجة على القائمة والتي تضخها مخازن الشركة القابضة لمنافذ البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية.

أسعار السلع التموينية

وقالت مصادر في وزارة التموين، إن هناك توقعات بثبات أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر، مساوية لنفس الأسعار التي تم صرفها لأصحاب البطاقات خلال شهر أغسطس الجاري، موضحة أن أسعار الزيت والسكر والمكرونة والدقيق على وجه الدقيق ستظل كما هي دون أي تحريك خلال الشهر المقبل.

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية التي تم صرفها خلال شهر أغسطس الجاري لحاملي البطاقات، كالتالي:

سعر الزيت والسكر في التموين

1- سكر معبأ 1 كيلوجرام بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيها.

4- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

5- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

6- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

7- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

8- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

9- شاي ناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

10- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

11- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

12- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

13- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيها.

14- جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 7 جنيهات.

15- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

16- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

17- صابون غسيل 125 جراما بسعر 3 جنيهات.

18- صابون تواليت 125 جراما بسعر 7.50 جنيه.

19- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

20- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

21- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

22- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 3 جنيهات.

23- کیس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 3 جنيهات.

24- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونص.

25- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

26- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

27- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

28- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

29- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

30- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.