لا تتجاهلها.. 5 فوائد صحية لوجبة السحور في رمضان

يتجاهل البعض تناول وجبة السحور في شهر رمضان المبارك، وهو تصرف خاطئ لأن وجبة السحور تحقق العديد من الفوائد لصحة الجسم خلال ساعات الصيام، لذا ينبغي اختيار الطعام بعناية خلال وجبة السحور حتى يمكن للصائم تحمل الصيام دون الشعور بالتعب أو الإرهاق، بحسب ما أوضحه الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس.

فوائد وجبة السحور

قال الحوفي لـ«الوطن» إنه ينبغي أن تكون وجبة السحور خفيفة لا تتضمن الكثير من السعرات الحرارية، حتى يُمكن للجسم الاستفادة منها، مشيرًا إلى 5 فوائد تحققها وجبة السحور.

- تمنح وجبة السحور الطاقة اللازمة للجسم لممارسة أنشطته المختلفة خلال ساعات الصيام، كما تمنع التعب والإرهاق والكسل.

- تحافظ وجبة السحور على مستوى السكر في الدم.

- تمنع الشعور بالجوع والعطش خلال ساعات الصيام.

- تحافظ وجبة السحور على نشاط الجهاز الهضمي.

- يقي السحور من مشاكل الصداع والدوخة والإمساك خلال ساعات النهار.

أطعمة مفيدة في وجبة السحور

أكد استشاري علوم الأغذية أهمية تضمين وجبة السحور، الطعام المفيد الذي يحتوى على الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل التمر الذي يبقي الإنسان نشطًا طوال ساعات الصيام، والفواكه مثل التفاح والبطيخ، التي تعطي ترطيبًا للجسم طول اليوم، كما يعتبر الزبادي من أهم الأطعمة التي ينبغي تناولها في السحور لاحتوائه على البكتيريا النافعة التي تحافظ على صحة الأمعاء، وكذلك الفول الغني بالبروتين.

ونصح بضرورة تجنب تناول مجموعة من الأغذية خلال وجبة السحور، كالمقليات التي تسبب العطش، والأطعمة كثيرة الملح والتوابل، والحلويات التي تحتوي على الكثير من السكر وتضر الجسم خلال ساعات الصيام، كما نصح بتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها تُسبب الجفاف، مع تجنب الأطعمة الدسمة.