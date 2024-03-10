افتتاح معرض أهلا رمضان بجامعة بنها.. تخفيضات 30% على أسعار السلع

شهدت محافظة القليوبية اليوم، افتتاح 3 منافذ جديدة لمعرض أهلا رمضان في كفر شكر وشبين القناطر والخانكة، ليرتفع عدد المعارض إلى 13 منفذا، بالإضافة لإطلاق معرض جامعة بنها لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة الجامعة لتخفيض الأسعار والجامعة المنتجة لتوفير السلع لمنسوبيها من العاملين والطلاب.

تخفيضات في معرض جامعة بنها

وافتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، معارض أهلا رمضان الجديدة في كفر شكر وشبين القناطر والخانكة، بينما افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، معرض جامعة بنها لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%، وتشمل السكر والزيت والأرز واللحوم وياميش رمضان، وتستمر حتلى نهاية الشهر الكريم.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان بالقليوبية

وأكد محافظ القليوبية ارتفاع عدد معارض اهلا رمضان بالقليوبية إلى 13 معرضا، بالتنسيق بين التموين والغرفة التجارية، بالإضافة إلى معرض جامعة بنها، مشيرا إلى أن المعارض تأتي في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين، وتتراوح أسعار السلع فيها كالتالي:

- الأرز: من 24 إلى 29 جنيها للكيلو، و30 جنيها لـ«عريض الحبة».

- ⁠السكر: 27 جنيها للكيلو.

- ⁠الزيت: 700 ملل 50 جنيها.

- الزيت : 900 ملل 55 جنيها.

- ⁠الزيت 1 لتر من 60 إلى 65 جنيها.

- التخفيضات على باقي السلع من 20 إلى 35%.

وأكد محافظ القليوبية أهمية هذه المعارض في تخفيف العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان، مشيرا إلى تنوع المنتجات المعروضة بجودة عالية، ومؤكدًا حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

توافر السلع بمعارض السلع الغذائية المخفضة

وطمأن المحافظ المواطنين على توافر السلع، مطالبا بالتأكد من جودة المنتجات قبل الشراء.

وشدد المحافظ على أن هناك لجان رقابية تقوم بمتابعة المعارض للتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة، مطالبا أيضا بتوفير السلع دائما ومنع ازدحام المواطنين أمام وداخل تلك المعارض.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن معرض الجامعة يقدم السلع بتخفيضات تصل 30%، مشيرا إلى أن المعرض يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين في الجامعة.