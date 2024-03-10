«القاهرة الإخبارية»: تصعيد كبير على الجبهة الجنوبية اللبنانية الساعات الماضية

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت إنَّ الساعات الماضية منذ مساء أمس شهدت تصعيدًا كبيرًا في الجبهة الجنوبية اللبنانية، وذلك بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في بلدة خربة يلم، والتي تقع على مسافة قريبة من بلدة تبنين.

وأضاف سنجاب خلال رسالة على الهواء، أن بلدة خربة سلم هي المرة الأولى التي يتم استهدافها بغارات جوية إسرائيلية، حيث أنها البلدة التي تم اغتيال قيادي في حزب الله فيها في شهر يناير الماضي وسام الطويل، عبر استهداف سيارته بمسيرة إسرائيلية.

وتابع أن حزب الله أعلن أنه في التاسعة والربع من صباح اليوم نفذ عملية وأطلق عشرات الصوارخ الكاتيوشا باتجاه مستعمرة نيرون التي تقع في الشمال الإسرائيلي، علما بأن هذا ليس المرة الأولى التي يستهدف فيها حزب الله مستعمرة نيرون إذ سبق أن استهدفها 3 مرات في أوقات سابقة، وهي مستعمرة لا يتم استهدافها إلا ردا على عمليات كبرى، مؤكدا أن هذه العمليات تنذر بمزيد من التصعيد.