مفاجأة غير متوقعة لصلاح.. قرار جديد من ليفربول يقلب الموازين حول مصيره

ينتظر ملعب «أنفيلد» العريق، إسدال الستار على صفحة يورجن كلوب مع اقتراب الفصل الأخير من حكايات نجاحاته وبطولاته مع القلعة الحمراء، تمهيدًا لفتح أخرى جديدة، مع تأكيد رحيل المدرب الألماني بنهاية الموسم الجاري، لتبدأ رحلة البحث المبكر عن البديل المحتمل، القادر على قيادة الدفة من بعده، ووسط تلك الرحلة ترددت العديد من الأسماء، التي أثير حولها جدلًا واسعًا.. فما الأسماء المرشحة لخلافته؟

مفاجأة جديدة لمحمد صلاح حول بديل يورجن كلوب

من بين الأسماء التي تردد صداها داخل أروقة ليفربول، برز اسم جوزيه مورينيو مدرب روما السابق، الذي الذي كانت له صولات وجولات في الدوري الإنجليزي، سواء مع تشيلسي أو مانشستر يونايتد، لكن هذا الاختيار كان بمثابة صدمة كبيرة لمحمد صلاح، الذي تربطه علاقة يشوبها التوتر مع المدرب البرتغالي، خصوصًا أنه كان سببًا في عدم مشاركته لفترة طويلة بالمباريات، في أثناء وجود الثنائي في تشيلسي، كلاعب ومدرب، لكن مؤخرًا يبدو أن النادي الإنجليزي، صرف النظر عن فكرة التعاقد مع «السبيشال وان»، ما قد يقلب الموازين بشأن رحيل محمد صلاح الذي ارتبط برحيل مدربه الألماني، وفقًا لصحيفة «ديلي إكسبرس».

هل يعود تشابي لإنقاذ فريقه السابق بعد رحيل كلوب؟

وفي الأيام الأخيرة، يبرز اسم الإيطالي كارلوس أنشيلوتي، لقيادة الدفة خلفًا ليورجن كلوب، وذلك بعد ارتباط اسمه بالرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم، ورغم رحيله من أجل قيادة البرازيل، إلا أنّه يأتي على رأس القائمة، باعتباره أحد الأسماء المخضرمة، والتي حصدت العديد من الإنجازات والألقاب، خلال تاريخه العريق مع ميلان وريال مدريد، إذ حصد لقب دور الأبطال عدة مرات، إلى جانب أسلوبه الهجومي الذي سيكون مناسبًا لطريقة لعب ليفربول.

توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق، ضمن الأسماء المرشحة بقوة من أجل قيادة ليفربول خلفًا لكلوب، ويعد من الأسماء التي تملك سجلًا استثنائيًا، إلى جانب اتفاق تام من قبل الجماهير على جلبه، باعتبار مدرب شاب حقق نجاحًا كبيرًا مع تشيلسي، ونجح في تحقيق دوري أبطال أوروبا في الموسم الأول مع البلوز.

لا يخفى أن تشابي ألونسو، لاعب وسط ليفربول الأسبق، يظهر كمرشح جديد لخلافة يورجن كلوب، بعد النجاح الاستثنائي الذي حققه مع بايرن ليفركوزن، ووجوده في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، متفوقًا على عمالقة البوندسليجا أمثال بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، إذ يُعرف الونسو بأسلوبه الأنيق في اللعب ورؤيته الثاقبة للملعب، بالإضافة إلى شخصيته القيادية وقدرته على تحفيز اللاعبين، لذلك يعتقد أنه يتمتع بالصفات اللازمة لقيادة ليفربول، فهو يُجيد تطبيق فلسفة النادي الهجومية، ويُعرف بقدرته على تطوير اللاعبين الشباب.