هل يورطه كلوب؟.. مصير ظهور محمد صلاح مع ليفربول بعد عودته من الإصابة

بعد غياب فرضته الإصابة، تعود الأنظار إلى ملعب «ليتنا ستاديوم»، حيث يُنتظر أن يشارك فرعون ليفربول النجم المصري محمد صلاح، في لقاء حاسم ضد سبارتا براج في الدوري الأوروبي، اليوم، خاصة أن تلك المباراة تشهد تحديات عدة بالنسبة للأطراف كافة «الفراعنة والريدز وصلاح».. فهل يعلن «مو» عودته بقوة عبر بوابة الفريق التشيكي؟

هل يظهر محمد صلاح للمرة الأولى بعد الإصابة في الدوري الأوروبي؟

«دقائق معدودة تعيد محمد صلاح للظهور».. هكذا عنونت صحيفة «planetsport»، التي أكدت ظهور الفرعون المصري في لقاء سبارتا براغ، اليوم، من أجل تجهيزه للمشاركة في قمة مانشستر سيتي، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، والتي يسعى خلالها الريدز لخطف النقاط الثلاث من أنياب حامل اللقب.

ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، للفوز على المان سيتي، لتأكيد صدارته وتعزيز فرص إعادة اللقب إلى سجلات الريدز مجددًا، إذ يرى أن ذلك يصعب تحقيقه في ظل غياب محمد صلاح أهم عناصر الفريق.

كلوب لن يتنازل عن قرار مشاركة محمد صلاح وابتعاده عن المنتخب

لا يخفى أن محمد صلاح لن يكون ضمن التشكيل الأساسي لليفربول في لقاء سبارتا براغ، لكنه سيحصل على بعض الدقائق، التي من شأنها أن تقحمه من جديد في ساحة المعركة، وتعيد لياقته من أجل المشاركة بكامل قوته أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، بعد التعافي من الإصابة والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية مجددًا.

ظهوره اليوم قد يكون بمثابة أزمة مرتقبة مع اتحاد الكرة المصري، الذي يطالب بالحصول على جهود صلاح خلال معسكر المنتخب المرتقب، المقرر له خلال مارس الجاري، في أول مشاركة بعد تولي حسام حسن زمام الأمور.

الأزمة ستكون بسبب رغبة اتحاد الكرة في وجود محمد صلاح خلال الدورة الودية المقررة في مارس بالإمارات، بينما يتعارض ذلك مع رغبة ليفربول ممثلة في «كلوب»، الذي يرفض انضمام محمد صلاح للفراعنة، لتفادي عودة الإصابة، إذ يرى أنه قادر على إدارة الدقائق التي يمكن أن يخوضها الفرعون المصري دون أن يتسبب ذلك في أي إصابات.