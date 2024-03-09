سر 15 دقيقة ذهنية في حياة محمد صلاح.. جربها وطور ذاتك مثل نجم ليفربول

لا شك أن طريق محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي نحو المجد الأوروبي لم يكن مفروشًا بالورود، بل احتاج للدخول في تحديات عدة، من أجل الوصول إلى النتيجة النهائية، التي وضعته في قائمة أفضل لاعبي العالم، لم يكن ذلك بمحض الصدفة أو وليد اللحظة، بل هي محاولات سنوات للفرعون المصري، من أجل الوصول إلى النسخة الأفضل، وهو ما كشف عنه مؤخرًا.. فماذا قال؟

ماذا يفعل محمد صلاح قبل الأحداث والمباريات الهامة؟

«العمل الذهني أهم وأصعب من البدني».. طالما كان يؤمن محمد صلاح بأهمية تطوير عقليته من أجل مواكبة التطور السريع الذي تشهده السنوات الأخيرة، لذلك توصل لأفضل طريقة تجعله يتواصل مع ذاته يوميًا، إلى جانب الرياضة والذهاب إلى صالة التمرين، وذلك بحسب حديثه للموقع الرسمي لنادي ليفربول.

15 دقيقة كانت السر الذي أخفاه محمد صلاح لسنوات، إذ يحرص الفرعون المصري على التفرغ لمدة ربع ساعة يوميًا، من أجل التفرد بذاته، والجلوس بمفرده، قبل النوم أو بمجرد الاستقياظ، ويعتبر ذلك تحد أصعب بكثير من الذهاب إلى الجيم يوميًا، حتى بدأ في استخدام بعض الحيل من أجل تطوير ذاته.

محمد صلاح يكشف حيلة جديدة لأول مرة

«في بعض الأحيان، يلزم خداع عقلك عن طريق تكرار فكرة ما حتى تقتنع بها وتتصرف وكأنك قد خضت تجربة معينة من قبل».. هكذا تعد الحيلة الأهم التي يستخدمها محمد صلاح من أجل تحفيز ذاته والتجهيز لأي حدث مهم أو مباراة بظروف استثنائية: «العمل الذهني اليومي لا يقل أهمية عن البدني، حتى وإن كان لمدة قصيرة، لتحقيق أهدافك والاستعداد للتجارب المستقبلية».

وعن كيفية تطبيق ذلك، أكد على ضرورة أن يتضمن العمل الذهني التفكير بالعديد من الأمور، لعل أبرزها ما تريد تحقيقه والمواقف التي ترغب في اختبارها مسبقًا لتكون مستعدًا لها عند حدوثها بالواقع.