رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ السيسي بشهر رمضان: كل المحبة لبلدنا الغالية

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لبلادنا الغالية والمصريين كل المحبة والتقدم والبركة.

وأعرب رئيس الأساقفة عن خالص تهانيه لجموع المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، والذي يأتي بالتزامن مع فترة الصوم الكبير والاستعداد لعيد القيامة المجيد، مضيفًا: «نصلي لكي يعم السلام والخير لبلادنا جميعًا».